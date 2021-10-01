Новые заказы на 154 миллиона: приборы ночного видения ENVG-B

Бойцы 101-й десантной дивизии с приборами ENVG-B на учениях, февраль 2021 г. На протяжении нескольких десятилетий стрелковые и специальные подразделения армии США активно используют приборы ночного видения, расширяющие их боевые возможности.
Бойцы 101-й десантной дивизии с приборами ENVG-B на учениях, февраль 2021 г. На протяжении нескольких десятилетий стрелковые и специальные подразделения армии США активно используют приборы ночного видения, расширяющие их боевые возможности.
Свежие комментарии