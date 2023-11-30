Глава UFC: команда Хабиба может приехать из РФ и полностью захватить США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал трусливой и женственной американскую молодежь, отметив, что команда российского бойца Хабиба Нурмагомедова «может приехать из Дагестана и полностью захватить США».
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