Мои чувства верующего глубоко оскорблены видом вот этой *опы на фоне храма

ЮлияМои чувства верующего глубоко оскорблены видом вот этой *опы на фоне храма .Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГригоровВозьми да отремонтируй ...но веришь ты только в тельца золотого...так что жабо задавитТатьяна ТучакЕзжай, сука, в глубинку и поживи лет 10 на пенсию в 6 тысяч, и ремонтируй сколько душе угодно, зомбопутинец продажный! Тебе про умирающую страну, а ты, быдло, про личный карман журналиста. Типичное продажное мурло кремлевское.Александр Григоровты кошка драная ...я жил и в худших бараках но самостоятельно все приводил в порядок ..но тебе дуре этого никогда не понятьbianka БелаяТак получается, что нытик, получающий теперь 6 тыс социальной пенсии вообще никогда и нигде не работал, ведь развалины- это дело не одного дня и месяца. " бедненький" и в молодости ни черта не делал, видимо, балду пинал, да водку жралСергей НиколаевичУ тебя видимо в этом деле богатый опыт, по пинанию балды и водку жрать.Александр Григоровво во именно так ...я таких повидал на своем веку ...там где и денег то не надо только приколотить ...такие ныть и ныть будутbianka БелаяСтаренький какой... Больной, видимо. Жалко тебя.Сергей НиколаевичСебя пожалей чучело блохастое.Светлана БаттерманВы что *срок мотали* или *просто быдло по жизни* ?Сразу матом,сразу заппутинец,мурло. Еще женщина по аватарке,противно и читать и смотретьЮлияА есть такие пенсии? Вроде по закону, меньше минималки не должна быть пенсия? Если только, никогда нигде не работал за всю жизнь и пенсия социальная. Она да, шесть тысяч. Тогда сами виноваты.Сергей НиколаевичВ России разница не большая 6 т.р или минималка и такую пенсию получает подавляющее большинство про Москву не говорю, этих денег хватает на жизнь вприглядку, в глубинке еще и на топливо нужно выкроить дрова да уголь стоят как чугунный мост, а про строй материал даже и не мечтают цена вообще не подъемная вот и валится все.Александр Григоровтак ведь сразу видно откуда дамочка ....и жаргон соответствующий...Сергей НиколаевичДамочка нормальная, а ты видимо тяжелее хрена в руках ни чего не держал умник.В1Владимир 123Вот именно,что вроде...Александр Григоровне суди по себе убогийСергей НиколаевичДа с какой стати мне и тебя дятла хватаетАлександр Григоровну так сразу видно убогого да еще и юродивый ....столько в тебе талантов пропадаетСергей НиколаевичНу уж твой талант пиздабола ни кто не переплюнет долбоеб.Александр Григоровну хоть похвалил и на том спасибо ...ладно утомил ты меня ....береги себя вакцинируйсяСергей НиколаевичДа пожалуйста мне не жалко, долбоебу любое слово похвала.Александр Григоровмолодец с утра повеселил значит день заладилсяСергей НиколаевичТы действительно без всяких сомнений долбоебАлександр Григоровкакой ты ласковый аж настораживаетСергей Николаевич.Светлана БаттерманА Вы если постите что либо то хоть отслеживайте хамов и хамок.Читать противно эти комменты *а ля Татьяна Тучак*Лариса Сергеевнану так погуглите про минималку по Россииbianka БелаяА меня оскорбляет вид голой * опы вне зависимости от фона, на котором она снята.В1Владимир 123А по тв каждый день показывают,тебя это не волнует??bianka БелаяМеня волнует твоё психическое здоровье.Лариса Сергеевна))) Кстати да. По официальным каналам сколько угодноНиколай ГалыгинА меня глубоко возмущают жиреющме храмы и нищета школ,садиков и ветхого фонда городовКомментировать
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