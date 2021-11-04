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Мои чувства верующего глубоко оскорблены видом вот этой *опы на фоне храма

Мои чувства верующего глубоко оскорблены видом вот этой *опы на фоне храма

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Александр Григоров
Возьми да отремонтируй ...но веришь ты только в тельца золотого...так что жабо задавит
Татьяна Тучак
Езжай, сука, в глубинку и поживи лет 10 на пенсию в 6 тысяч, и ремонтируй сколько душе угодно, зомбопутинец продажный! Тебе про умирающую страну, а ты, быдло, про личный карман журналиста. Типичное продажное мурло кремлевское.
Александр Григоров
ты кошка драная ...я жил и в худших бараках но самостоятельно все приводил в порядок ..но тебе дуре этого никогда не понять
bianka Белая
Так получается, что нытик, получающий теперь 6 тыс социальной пенсии вообще никогда и нигде не работал, ведь развалины- это дело не одного дня и месяца. " бедненький" и в молодости ни черта не делал, видимо, балду пинал, да водку жрал
Сергей Николаевич
У тебя видимо в этом деле богатый опыт, по пинанию балды и водку жрать.
Александр Григоров
во во именно так ...я таких повидал на своем веку ...там где и денег то не надо только приколотить ...такие ныть и ныть будут
bianka Белая
Старенький какой... Больной, видимо. Жалко тебя.
Сергей Николаевич
Себя пожалей чучело блохастое.
Светлана Баттерман
Вы что *срок мотали* или *просто быдло по жизни* ?Сразу матом,сразу заппутинец,мурло. Еще женщина по аватарке,противно и читать и смотреть
Юлия
А есть такие пенсии? Вроде по закону, меньше минималки не должна быть пенсия? Если только, никогда нигде не работал за всю жизнь и пенсия социальная. Она да, шесть тысяч. Тогда сами виноваты.
Сергей Николаевич
В России разница не большая 6 т.р или минималка и такую пенсию получает подавляющее большинство про Москву не говорю, этих денег хватает на жизнь вприглядку, в глубинке еще и на топливо нужно выкроить дрова да уголь стоят как чугунный мост, а про строй материал даже и не мечтают цена вообще не подъемная вот и валится все.
Александр Григоров
так ведь сразу видно откуда дамочка ....и жаргон соответствующий...
Сергей Николаевич
Дамочка нормальная, а ты видимо тяжелее хрена в руках ни чего не держал умник.
Владимир 123
Вот именно,что вроде...
Александр Григоров
не суди по себе убогий
Сергей Николаевич
Да с какой стати мне и тебя дятла хватает
Александр Григоров
ну так сразу видно убогого да еще и юродивый ....столько в тебе талантов пропадает
Сергей Николаевич
Ну уж твой талант пиздабола ни кто не переплюнет долбоеб.
Александр Григоров
ну хоть похвалил и на том спасибо ...ладно утомил ты меня ....береги себя вакцинируйся
Сергей Николаевич
Да пожалуйста мне не жалко, долбоебу любое слово похвала.
Александр Григоров
молодец с утра повеселил значит день заладился
Сергей Николаевич
Ты действительно без всяких сомнений долбоеб
Александр Григоров
какой ты ласковый аж настораживает
Сергей Николаевич
.
Светлана Баттерман
А Вы если постите что либо то хоть отслеживайте хамов и хамок.Читать противно эти комменты *а ля Татьяна Тучак*
Лариса Сергеевна
ну так погуглите про минималку по России
bianka Белая
А меня оскорбляет вид голой * опы вне зависимости от фона, на котором она снята.
Владимир 123
А по тв каждый день показывают,тебя это не волнует??
bianka Белая
Меня волнует твоё психическое здоровье.
Лариса Сергеевна
))) Кстати да. По официальным каналам сколько угодно
Николай Галыгин
А меня глубоко возмущают жиреющме храмы и нищета школ,садиков и ветхого фонда городов

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