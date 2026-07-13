Путину показали последние разработки «Кулибин-клуба» для бойцов в зоне СВО

В ходе форума Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» президент России Владимир Путин ознакомился с последними разработками «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне специальной военной операции.
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