Максим Невенчанный: Премьер-министр Словакии не верит в военное решение конфликта в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время телефонного разговора со Шмыгалем сказал: «Мы не верим в военное решение конфликта в Украине, поскольку оно ведет только к ненужному кровопролитию без результата».
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