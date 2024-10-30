Модель Vogue сядет в тюрьму за убийство мужа. «Избивал ее, когда напивался»

Модели Vogue Лилии Судаковой дали 7 лет колонии за убийство мужаМодель Лилия Судакова на обложке издания Fashion Collection, 2014 год (слева) и во время одной из фотосессий (коллаж)Fashion Collection/Natali Do/Лилия Судакова/VK Дзержинский районный суд Петербурга пересмотрел дело фотомодели Лилии Судаковой, изменив статью о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, на статью «Убийство».