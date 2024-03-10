Памятник руководителю и командиру ЧВК «Вагнер» хотят установить на Кубани

Памятник руководителю и командиру ЧВК «Вагнер» хотят установить на КубаниВ Краснодарском крае хотят установить памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, руководителю и командиру ЧВК «Вагнер», которые погибли в прошлом году при взрыве самолета.