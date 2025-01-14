Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя. Об этом заявили госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times (NYT).
США заявили о серьезных проблемах Украины на поле боя
Комментарии
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Житель Империи
Подтвердили значит, что война на украине выгодна штатам. И зарабатывают и славяне уничтожают друг-друга… . Мерзкие твари!
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1 д.
людмила михайлик
Штаты получат по заслугам земными катастрофами
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23 час.
Леонтий Букштейн
Да вы вспомните, кто их предки, занимавшие земли исконного народа - индейцев. Жулики, воры, преступники. Их потомков дурной Обама величал "великими". Главное качество правящих амеров - хитрость, наглость и расчетливость. А за душой у них- ничего, пустота.
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19 час.
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