США заявили о серьезных проблемах Украины на поле боя

Подтвердили значит, что война на украине выгодна штатам. И зарабатывают и славяне уничтожают друг-друга… . Мерзкие твари!

Леонтий Букштейн

Да вы вспомните, кто их предки, занимавшие земли исконного народа - индейцев. Жулики, воры, преступники. Их потомков дурной Обама величал "великими". Главное качество правящих амеров - хитрость, наглость и расчетливость. А за душой у них- ничего, пустота.