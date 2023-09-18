Единственный тип мужчин, который неприятен всем женщинам без исключения

ВМ

Владимир Минаков

"ждут, когда ты угостишь их коктейлем и умчишь в ночь. " Да, да... Возле барной стойки ждут. Очередного лоха, с которым можно и вдаль умчаться, и разбогатеть, подсыпав клофелина... Или раздать букет подарков из чернильницы, в которой незадачливый рыбак может выловить неказистый улов, самый безобидный из которых - мандавошки и гонорея... Когда-то в нашей группе двое курсантов летом, познакомились на пляже с одной молодой дамой. У неё была своя палатка. Были угощения малоимущим курсантам и оплата в горизонтальном виде: дама была разведена и мужа было мало, а изменять не хотела, поэтому так и привлекала молодых, чистых и темпераментных бойцов ... У каждого - свой путь к счастью...