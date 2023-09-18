Вчера я узнала о себе много нового. Во-первых, что я - старая толстая женщина без будущего (это не новое, это я и так знала).
Единственный тип мужчин, который неприятен всем женщинам без исключения
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Александр Григоров
Ну если автор на фото то...и совсем не толстая а уж тем более не старая
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
"ждут, когда ты угостишь их коктейлем и умчишь в ночь. " Да, да... Возле барной стойки ждут. Очередного лоха, с которым можно и вдаль умчаться, и разбогатеть, подсыпав клофелина... Или раздать букет подарков из чернильницы, в которой незадачливый рыбак может выловить неказистый улов, самый безобидный из которых - мандавошки и гонорея... Когда-то в нашей группе двое курсантов летом, познакомились на пляже с одной молодой дамой. У неё была своя палатка. Были угощения малоимущим курсантам и оплата в горизонтальном виде: дама была разведена и мужа было мало, а изменять не хотела, поэтому так и привлекала молодых, чистых и темпераментных бойцов ... У каждого - свой путь к счастью...
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13 час.
М
ММ
"молодых и чистых". Друг служил во Владивостоке еще в Советское время. Возле казармы всегда паслась стайка безотказных девочек 16-18 лет, к которым бегали в самоволку солдаты. А одногруппница рассказывала, она училась на младших курсах в КАИ, они ездили в стройотряд проводницами в поезде. В их вагон поместили 2 взвода солдат. Так ее напарница эти два взвода за 2 ночи обслужила исключительно из интереса, а не корысти.
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11 час.
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