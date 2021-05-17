Журнал "КЛАУЗУРА"

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Пророчество Достоевского: Великий инквизитор как прообраз глубинного государства запада

Пророчество Достоевского: Великий инквизитор как прообраз глубинного государства запада

Дар предвидения Литературные классики тем отличаются от заурядных бытописателей, что творят художественные произведения не для собственного услаждения, а для воплощения глубинных мыслей, зачастую не совпадающих с господствующей идеологией, а иногда.

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