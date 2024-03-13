Путин раскрыл детали ответа Ельцину на предложение баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин раскрыл новые детали разговора со своим предшественником Борисом Ельциным, на предложение которого баллотироваться на пост главы государства ответил в 1999 году, что не готов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии