Боливия решила экспортировать в Россию мясо ламы

Глава боливийского сельскохозяйственного ведомства Хавьер Суарес проинформировал о том, что власти встретились с представителями Правительства Российской Федерации, запросив возможность ввозить в страну мясо ламы.
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