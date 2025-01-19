Медиация в семейных спорах: что это такое и как использовать при разводе

Всё о женщинах

Илона Гуськова, юрист по гражданским и правовым отношениям Что такое медиация? Медиация, это альтернативный способ разрешения споров, при котором нейтральный посредник (медиатор) помогает сторонам достичь взаимоприемлемого соглашения.