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Царьград

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Григоренко объявил о появлении "Зеленой кнопки" на "Госуслугах" в 2026

Григоренко объявил о появлении "Зеленой кнопки" на "Госуслугах" в 2026

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что в 2026 году на "Госуслугах" появится "Зеленая кнопка", отменяющая заморозку операций.

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