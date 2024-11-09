РФС отстранил до конца сезона хвалившего себя в Telegram судью Безбородова

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) приняла решение отстранить арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.
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