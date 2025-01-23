YouTube запускает контроль скорости и высококачественные аудиотесты для пользователей Premium

https://mmgp.com/threads/youtube-zapuskaet-kontrol-skorosti-. В среду YouTube сообщил, что добавляет новые экспериментальные функции для пользователей Premium, включая высококачественный звук, более высокую скорость воспроизведения на мобильных устройствах и возможность «прыгать вперед» в Интернете, чтобы перейти к более интригующей части видео.