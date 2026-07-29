После ночной атаки ВСУ на Крым погибли два человека

Два человека погибли в результате ночной атаки на Крым. Об этом сообщили власти республики.«В ходе последней ночной атаки на Республику Крым двое человек погибли, а пятеро получили травмы», — следует из сообщения.
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