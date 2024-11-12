Протестующие в Абхазии перекрыли трассу в Россию

Они согласились разблокировать дорогу взамен на освобождение арестованных активистовОсновная трасса из Абхазии к границе России будет разблокирована в случае освобождения из изолятора временного содержания шестерых активистов.
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