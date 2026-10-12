Oil Jumps 2% as Saudi Attacks and Tanker Strikes Revive Hormuz Fears

Oil prices climbed to their highest levels in nearly two weeks on Monday morning as fresh attacks on Saudi Arabia and oil tankers near the Strait of Hormuz put Middle East supply risks back at the center of the market, outweighing President Donald Trump's announcements of additional Russian diesel supplies and a Russia-Ukraine energy ceasefire.
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