Финансист Скрябин: поставки дизеля из России повлияют на ожидания рынка

Финансовый эксперт Дмитрий Скрябин выразил мнение, что расширение поставок российского дизельного топлива после смягчения ограничений США окажет заметное, но не радикальное влияние на мировой рынок.
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