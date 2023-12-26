«Играли с огоньком»: Ротенберг — о выездной победе СКА над московским «Динамо»

Заброшенными шайбами у петербуржцев отметились Михаил Воробьев и Брендан Лайпсик. После выездной победы СКА над московским «Динамо» (3:2) главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что его команда «играла с огоньком».