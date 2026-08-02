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Чуда не произошло. Samsung Galaxy Z Fold 8 начал терять главное преимущество уже через неделю использования — складка никуда не делась

Чуда не произошло. Samsung Galaxy Z Fold 8 начал терять главное преимущество уже через неделю использования — складка никуда не делась

Первые обзоры показывают, что почти незаметная складка на экране Galaxy Z Fold 8 со временем становится более выраженнойОдной из главных особенностей Galaxy Z Fold 8 стала новая конструкция Flex Titanium.

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