Чуда не произошло. Samsung Galaxy Z Fold 8 начал терять главное преимущество уже через неделю использования — складка никуда не делась

Первые обзоры показывают, что почти незаметная складка на экране Galaxy Z Fold 8 со временем становится более выраженнойОдной из главных особенностей Galaxy Z Fold 8 стала новая конструкция Flex Titanium.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии