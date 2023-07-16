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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ утром в воскресенье, 16 июля, выпустили 23 снаряда натовских снаряда по Донецку и Макеевке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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