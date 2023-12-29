Начальник Генштаба Герасимов наградил военных, отличившихся при взятии Марьинки

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба РФ – первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии, вручил государственные награды военным, отличившимся при взятии Марьинки в Донецкой Народной Республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии