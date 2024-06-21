Shot: прокуратура направила в СК материалы для дела против актрисы Трояновой

Прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия" в отношении актрисы Яны Трояновой из-за высказанных ею слов.
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