Несколько полезных сочетаний продуктов, которые могут способствовать улучшению потери веса

Это был 2015 год, мне нужно сдавать бег на 3000 м, а мой вес - 75 кг. При том, что мой комфортный вес для бега на такие дистанции - 70 кг.
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