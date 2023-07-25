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Собор Архангела Гавриила: что можно и категорически запрещено делать в этот день

Собор Архангела Гавриила: что можно и категорически запрещено делать в этот день

Собор Архангела Гавриила: что можно и категорически запрещено делать в этот день Евгения КомароваВ среду, 26 июля, в Православной церкви отмечается Собор Архангела Гавриила – день, посвященный этому ангелу и его благословенной роли в жизни верующих.

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