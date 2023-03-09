Электропоезд сбил насмерть ребенка на перегоне «Сосново-Орехово»

Следком РФ завел уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека).
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