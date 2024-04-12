"Теперь у вас не будет ни газа, ни молока": Россия готовится обрушить экономику Армении. Пашинян сделал свой выбор

Резидент 007

Эх армяне. Зачем выбирать да ещё дважды такого как Пашинян? Он ничего не делал, но предал Карабах. Вот например Алиев не сидел сложа руки. Подготовил армию, закупил оружие и показал всем как надо воевать. А Пашинян. Вот увидите, что пойдёт немного времени и он сбежит с наворованными деньгами в Европу или США.