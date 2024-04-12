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"Теперь у вас не будет ни газа, ни молока": Россия готовится обрушить экономику Армении. Пашинян сделал свой выбор

"Теперь у вас не будет ни газа, ни молока": Россия готовится обрушить экономику Армении. Пашинян сделал свой выбор

Интересная жизнь с Vera Star Недавно армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что Евросоюз и США выразили готовность оказать помощь Армении, что дескать поможет ей заработать миллиарды.

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Комментарии
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Резидент 007
Эх армяне. Зачем выбирать да ещё дважды такого как Пашинян? Он ничего не делал, но предал Карабах. Вот например Алиев не сидел сложа руки. Подготовил армию, закупил оружие и показал всем как надо воевать. А Пашинян. Вот увидите, что пойдёт немного времени и он сбежит с наворованными деньгами в Европу или США.
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10 час.
Алексей Камышов
Армяне такие же долбодятлы, как и хохлы, и тоже очень желают быть выпоротыми. Ибо &quot;дрЮжба&quot; с &quot;коллективным западом&quot; всегда приводит к коленно-локтевой позе &quot;младшего партнёра&quot;. 😂😂😂
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5 час.
Александр Пятнистый
Будет только поза даже без намека на партнёрство
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14 мин.

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