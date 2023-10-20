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Ученый Йельского университета дал оценку потенциала Севморпути

Ученый Йельского университета дал оценку потенциала Севморпути

Строительство Северного морского пути, благодаря глобальному потеплению и повсеместному развитию технологий, становится все более экономически выгодным, заявил приглашенный ученый Йельского университета в США Бянь Юнцзу.

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