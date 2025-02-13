«Война оболганная, Война забытая» – вышла в свет новая книга Александра Неукропного

О чем это произведение, для чего и для кого оно написано? Почему его стоит прочитать каждому? Чем эта книга отличается от великого множества других, посвященных той же тематике?Великая Отечественная война… Казалось бы нет в России человека, для которого этот трагический и героический период нашей истории был бы «терра инкогнита», чем-то неизвестным и не вызывающим эмоций.