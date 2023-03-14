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Джикия рассказал, в чем плюс товарищеского матча с Ираком

Джикия рассказал, в чем плюс товарищеского матча с Ираком

Георгий Джикия высказался о проведении товарищеского матча сборных России и Ирака. Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями о грядущем товарищеском матче с командой Ирака, рассказав, в чем плюс такого противостояния.

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