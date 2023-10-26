Производитель майонеза "Провансаль Слобода" получил халяльный сертификат

Производитель майонеза «Провансаль Слобода» — «Ногинский пищевой комбинат» — получил сертификат, подтверждающий соответствие майонеза «Провансаль Слобода» халяльным требованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
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