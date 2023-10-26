smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    К сожалению, не далеко от истины. Больше того, убийство(не путать с законной казнью) русского императора привело к не...Где и кем зарегис...
  • лина любимцева
    Я разговаривала с пожилым армянином, которого высвистали из Армении на строительство космодрома "Восточный", поскольк...В Москве огласили...
  • Александр Рожков
    Путин не будет держать дураков. Не волнуйтесь, расслабьтесь! Установка на добро! Все идет по плану!«Пенсионеры в Рос...

Производитель майонеза "Провансаль Слобода" получил халяльный сертификат

Производитель майонеза "Провансаль Слобода" получил халяльный сертификат

Производитель майонеза «Провансаль Слобода» — «Ногинский пищевой комбинат» — получил сертификат, подтверждающий соответствие майонеза «Провансаль Слобода» халяльным требованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх