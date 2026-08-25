Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о переводах через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей (СБП) и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода.
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