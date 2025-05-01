Вячеслав Володин: Признание роли профсоюзов в Праздник весны и труда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил русских с Праздником весны и труда, отметив значительный вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда, защиту прав граждан и поддержку работников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии