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Украина предъявила ультиматум по поводу переговоров о Донбассе

Украина предъявила ультиматум по поводу переговоров о Донбассе

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский заявил, что переговорный процесс остановлен из-за присутствия представительницы со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой.

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Геннадий Бережнов
Вот какие хохлы значимые. И все идут навстречу, готовы платить компенсации, тормозят процесс переговоров, который сами и подписали. И всё это ради гнилой русофобии!
Виктор
Уже седьмой год ведут эти бесполезные переговоры .А воз стоит на месте . Украинские власти не понимают ,что задача этой донецкой и луганской швали развалить Украину,что они успешно при поддержки РФ делают. Расчет России такой ослаблена экономически Украина рухнет с внутри . Не даром Путин подарив Украине януковича №2. Тот тоже бился в грудь "я патриот Украины. Ай да Путин знает что делает, российского ЗЕКА поменял на российского артиста на велосапеде.

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