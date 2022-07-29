Заноза

13 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Очень жаль что на скамью подсудимых не сядут пиндосы, наго-саксы, киевская хунта, которые устроили весь этот беспреде...Где и когда состо...
  • bngor68 Агеев
    Не было там никакой "Точки". Это было в самом начале Операции. Был сильный хлопок в районе аэродрома, пошли слухи, ка...Зеленский доиграл...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Вот , скажите на милость , а чем собственно физически реально может помочь в данной ситуации Меркель , что Вы так рат...Европа вручила Ро...

В ходе «контрнаступления» Украина теряет территории

В ходе «контрнаступления» Украина теряет территории

Украина творит новую военную историю! Никогда доселе планируемая боевая операция не была столь широко анонсирована, распиарена и публично обсуждена во всех деталях еще до того, как она началась Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka С момента, когда министр обороны Украины Алексей Резников со страниц британской The Times открыто объявил, что армия получила от президента Владимира Зеленского приказ начать отвоевание юга Украины, о будущем контрнаступлении на Херсон пишут и говорят буквально все.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх