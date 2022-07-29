В ходе «контрнаступления» Украина теряет территории

Украина творит новую военную историю! Никогда доселе планируемая боевая операция не была столь широко анонсирована, распиарена и публично обсуждена во всех деталях еще до того, как она началась Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka С момента, когда министр обороны Украины Алексей Резников со страниц британской The Times открыто объявил, что армия получила от президента Владимира Зеленского приказ начать отвоевание юга Украины, о будущем контрнаступлении на Херсон пишут и говорят буквально все.