Глава Минфина США обвинил Киев в росте цен на топливо в мире

Атаки киевского режима по энергетической инфраструктуре РФ провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
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