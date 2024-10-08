Сидоренко поддержала ограничение доступа к Discord: «Может повредить несовершеннолетним»

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Работа Discord может нанести вред несовершеннолетним, которые составляют основу аудитории платформы, и решение ограничить к ней доступ является закономерным и правильным шагом.
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