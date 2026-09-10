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Царьград

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Пожар на пароме Филиппин оставил 87 пропавших без вести

Пожар на пароме Филиппин оставил 87 пропавших без вести

На Филиппинах на пароме MV June Aster произошел пожар, в результате которого 9 сентября погибло 5 человек, а 87 числятся пропавшими без вести.

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