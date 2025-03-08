«Да ёп твою мать!» — главное слово в каждой судьбе! Цените ангельское терпение наших дорогих женщин и любимых мам и никогда так не делайте.
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«Да ёп твою мать!» — главное слово в каждой судьбе! Цените ангельское терпение наших дорогих женщин и любимых мам и никогда так не делайте.