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Свободное пространство борется за титул «Региональный театр года»

Свободное пространство борется за титул «Региональный театр года»

Театр «Свободное пространство» участвует в голосовании зрительской театральной премии «Звезда Театрала» – это главная независимая зрительская премия.

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