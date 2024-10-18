Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично - Леонков объяснил, что изменилось

Коллаж Царьграда Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично оборону врага.
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