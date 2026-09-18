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Царьград

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Кравцов объявил об игровой основе образовательной программы детсадов

Кравцов объявил об игровой основе образовательной программы детсадов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил на форуме "Время дошкольного образования", что детские сады не готовят к школе, а должны развивать детей через игры и общение, формирующие ключевые психологические функции до семи лет.

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