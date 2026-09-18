Кравцов объявил об игровой основе образовательной программы детсадов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил на форуме "Время дошкольного образования", что детские сады не готовят к школе, а должны развивать детей через игры и общение, формирующие ключевые психологические функции до семи лет.
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