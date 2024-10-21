Нижегородцам расскажут об обеспечении безопасности на дорогах

Пресс-конференция по результатам деятельности Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Нижегородской области за 9 месяцев пройдет в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
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