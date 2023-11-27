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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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И всё же: Нужны ли России трудовые мигранты?

И всё же: Нужны ли России трудовые мигранты?

Для начала думаю стоит определиться с тем, что трудовые мигранты - это не только низкоквалифицированная рабочая сила, практически не знающая русского языка.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Они нужны олигархату.
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5 час.
НС
Наталья Середа
Они нужны для переворота в России.Наглые, необразованные агрессивные.Кстати женщины наглее некоторых мужчин.Так кому это надо? Правильно! ОЛИГАРХАТУ!
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4 час.

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