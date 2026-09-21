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Сотрудники ТЦК в Краматорске незаконно задержали настоятеля Покровского храма УПЦ

Сотрудники ТЦК в Краматорске незаконно задержали настоятеля Покровского храма УПЦ

На Украине продолжаются репрессии в отношении священников Украинской Православной Церкви. Сотрудники ТЦК в Краматорске незаконно задержали настоятеля Покровского храма УПЦ отца Олега Кручинина и доставили его в Харьков.

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