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Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»

«Я в хорошей форме, тренируюсь. Готов провести следующий бой в начале этого года», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

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