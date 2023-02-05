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Кириенко и Пушилин посетили в ДНР центр подготовки операторов БПЛА

Кириенко и Пушилин посетили в ДНР центр подготовки операторов БПЛА

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вместе с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили центр специальной боевой подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

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