Кириенко и Пушилин посетили в ДНР центр подготовки операторов БПЛА

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вместе с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили центр специальной боевой подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вместе с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили центр специальной боевой подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
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