Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Форум "Патриоты Урала" в "Ельцин Центре". Но Жога получил ожидаемый удар, идет саботаж

Форум "Патриоты Урала" в "Ельцин Центре". Но Жога получил ожидаемый удар, идет саботаж

Полпред президента в УРФО Артём Жога объявил о намерении провести в "Ельцин Центре" форум "Патриоты Урала".

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